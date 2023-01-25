لتفادى المخاطر.. طريقة التعامل أثناء وبعد الزلزال

جدة - نرمين السيد - الزلزال ونصح الخبراء الأفراد باتباع بعض الخطوات لأجل سلامة الجميع وتقليل المخاطر الناتجة عن الزلزال. وهناك عدد من النصائح التى يجب اتابعها وقت حدوث الزلزال، ومنها: أثناء الزلزال -الاهتمام بالأطفال وبث روح الاطمئنان بداخلهم. -فى حالة التواجد خارج المنزل يجب الابتعاد عن المبانى والاتجاه إلى المناطق الخالية مثل الحدائق والمساحات الواسعة. -فى حالة قيادة السيارة يجب الوقوف بأسرع وقت وتجنب المرور من الأنفاق أو تحت الجسور. -تجنب استخدام المصاعد لأنها عرضة للسقوط أو العطل. -الاستمتاع بالهدوء عند التواجد داخل المنزل دون الهروب منه، والاختباء أسرع وقت تحت الطاولة. -إطفاء مصادر النار وتجنب إشعال أى نار لأنه قد يكون هناك تسرب غاز قد يتسبب بحريق. بعد الزلزال ولكن بعد حدوث الزلزال، يجب اتباع بعض النصائح ومنها: -الاستعداد النفسى للهزات الأرضية الملاحقة. -التأكد من صلاحية الوصلات الكهربائية وتوصيلات الغاز. -الهزات اللاحقة قد تسبب سقوط أجزاء من المبانى المتأثرة بالهزة الرئيسية، لذلك احرص على إزالة الأنقاض والأجزاء الآيلة للسقوط بسبب الهزات اللاحقة وتجنب المرور أمام مثل هذه الأنقاض.

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