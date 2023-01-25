أخلاقنا الجميلة.. احترام الطعام (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وفى إطار حملة أخلاقنا الجميلة، التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، آداب احترام الطعام.

وأوضح خبراء السلوك أن للطعام آداب يجب مراعتها واتباعها لتجنب الإحراج والسخرية من قبل الآخرين.

ويعتبر آداب الطعام من الآداب المتعلقة بالسلوك الإنسانى والذوق العام، لذلك يجب مراعتها عند تناول الطعام والشراب.

وشدد الخبراء على احترام الطعام، ويتم ذلك من خلال خطوات عدة أهمها عدم ذم الطعام، وعدم اللعب بأدوات المائدة.

ويجب مضغ الطعام والفم مغلقا، بالإضافة إلى عدم إصدار أصوات مزعجة، وعدم التحدث والفم ممتلئ.

ونصح خبراء السلوك بعدم وضع كميات كبيرة من الطعام فى الملعقة، بل يجب تقطيعه لأحجام مناسبة للفم.

وبعد الانتهاء من تناول الطعام يجب شكر الله وحمده، ثم شكر مقدم الطعام بعد تناوله.