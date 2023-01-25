القاهرة الإخبارية.. نتائج الكشف عن هوية مومياء «الصبى الذهبى» وأسرارها

جدة - نرمين السيد - وقالت سحر سليم، أستاذة الأشعة بجامعة القاهرة، خلال مداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية"، إن فحص المومياء جاء ضمن مشروع مع المتحف المصرى، يستهدف إجراء فحص بالأشعة المقطعية على المومياوات المغلقة بالكامل المخزنة فى بدروم المتحف، بما يهدف لمعرفة المعلومات عنها، أو إجراء صيانة أو ترقيتها لعرضها فى المتحف.
وأضافت أن الأشعة المقطعية أظهرت أن المومياء تخص فتى يتراوح عمره من 14 إلى 15 عاما، مشيرة إلى أن المومياء كانت على أعلى مستوى من التحنيط، كما كانت التمائم الذهبية الموجودة معها بحالة جيدة.
وأشارت إلى أن هذه المعلومات أسهمت بشكل رئيسى فى ترقيتها لتكون معروضة فى المتحف المصرى، مصحوبة بالمعلومات التى تم الحصول عليها من خلال فحص الأشعة المقطعية التى خضعت له المومياء.
ويعود تاريخ العثور على مومياء الصبى الذهبى إلى عام 1916 بمدينة أسوان في مصر، إذ كانت المومياء ملفوفة بالكتان داخل إحدى مقابر العصر البطلمي، وتم نقلها إلى المتحف دون فحص لأكثر من قرن.
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