عطل يضرب بعض خدمات مايكروسوفت

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "تك كرانش" التقنى، أن خدمات outlook وteams وxboxlive عانت من انقطاع الخدمات، وفقا لما أبلغ عنه آلاف مستخدمى تلك الخدمات حول العالم. وذكرت شركة مايكروسوفت أنها تعمل على إصلاح العطل وعودة الخدمات بشكل طبيعى فى أقرب وقت ممكن.

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