كلب يقتل رجلا بالرصاص فى أمريكا

جدة - نرمين السيد - وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية حادثة غريبة وهى قتل كلب لصياد بالرصاص.

وكان الصياد الأمريكى جالسا بالمقعد الأمامى بمركبة "بيك-أب"، بينما الكلب كان موجودا فى مؤخرة المركبة حيث كانت موجودة معدات الصيد وبندقية.

وبمجرد دهس الحيوان على السلاح تسبب فى تشغيله وإطلاق الرصاص على الصياد، وهو رجل فى سن الثلاثين.

وأشارت التقارير التى جاءت من مكتب قائد شرطة مقاطعة سامر فى ولاية كنساس الريفية، إلى أن الصياد توفى على الفور بمجرد إصابته.

ولم تكشف السلطات ما إذا كان الضحية صاحب الكلب، غير أن صحيفة "إكسبرس" البريطانية قالت إن الضحية هو صاحب الكلب.

وأضافت أن الكلب كان نائما بالمقعد الخلفى عند وصول طاقم الإنقاذ لمكان الحادث.