القاهرة الإخبارية.. مقاضاة جوجل بعد احتكار الإعلانات الرقمية

جدة - نرمين السيد - اتهمت وزارة العدل الأمريكية، شركة "جوجل" التابعة لـ"ألفابت" بإساءة استخدام وضعها المهيمن فى مجال الإعلانات الرقمية، مهددة بتفكيك شركة رئيسية فى قلب واحدة من أنجح شركات الإنترنت فى وادى السيليكون.





قالت الحكومة الأمريكية، إنه يجب إجبار جوجل على بيع وحدة (مدير الإعلانات) الخاصة بها، مستهدفة نشاطًا حقق نحو 12% من إيرادات جوجل عام 2021، ولكنه يلعب أيضا دورا حيويا فى محرك البحث والمبيعات الإجمالية للشركة، وفقا لما جاء فى "القاهرة الإخبارية".

وجاء فى شكوى مكافحة الاحتكار أن "جوجل" استخدمت وسائل غير قانونية وإقصائية وغير تنافسية؛ للقضاء على أى تهديد لهيمنتها على تقنيات الإعلان الرقمى أو تقليصه بشدة.

وقالت "جوجل" التى تسهم أعمالها الإعلانية بنحو 80% من إيراداتها، إن الحكومة الأمريكية تواصل إثارة حجة معيبة من شأنها أن تبطئ الابتكار وترفع رسوم الإعلانات وتجعل من الصعب على الآلاف من الشركات الصغيرة والناشرين النمو.

وقالت الحكومة الاتحادية إن التحقيقات والدعاوى القضائية التى تجريها فى أنشطة شركات التكنولوجيا العملاقة تهدف إلى إتاحة الفرصة أمام المنافسين الأصغر، لمجموعة من الشركات القوية التى تشمل "أمازون دوت كوم" و"ميتا بلاتفورمز" مالكة فيسبوك وأبل.

وتأتى الدعوى القضائية التى رفعتها إدارة الرئيس الديمقراطى "جو بايدن"، أمس الثلاثاء فى أعقاب دعوى مكافحة احتكار رُفعت عام 2020 على "جوجل" خلال فترة ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب.

وتحدثت الدعوى القضائية لعام 2020 عن حدوث انتهاكات لقانون مكافحة الاحتكار عن طريق وصول الشركة إلى وضعها المهيمن أو الحفاظ عليه من خلال احتكارها للبحث عبر الإنترنت، ومن المقرر أن تبدأ محاكمة فى هذا الصدد فى سبتمبر، وانضمت ثمانى ولايات إلى الدعوى القضائية المرفوعة أمس الثلاثاء، بما فى ذلك كاليفورنيا، حيث مقر شركة جو.