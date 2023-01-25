تحديث جديد يحمى هواتف آيفون القديمة من الاختراق

جدة - نرمين السيد - وأشار الخبراء إلى أن التحديث الجديد من شركة أبل يساعد فى الحفاظ على الهواتف من الاختراق.

ولفتوا إلى أن التحديث الجديد من أبل، يساهم فى معالجة عدد من الثغرات الخطيرة التى تسمح بالتحكم فى الهواتف عن بعد، وذلك وفقا لصحيفة "The Sun" البريطانية.

ويزيد تحديث أبل الجديد من الاستمتاع بالآمان وزيادة خصوصية الهاتف، والوقاية من سيطرة المخترقين للهواتف.

ويذكر أن أبل أطلقت تحديثا جديدا "iOS 12.5.7" لهواتف آيفون ذات الطرز القديمة، أى التى تم إصدارها فى عام 2013 و2014.