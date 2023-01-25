بعد التهديد.. طباخ يستعين بـ «الصراصير» للحصول على أجره

جدة - نرمين السيد - وقرر طاه فى مطعم بشرق إنجلترا إلى طرح 20 صرصورا بالمطبخ انتقاما من صاحب المطعم. واستمعت المحكمة إلى "الطباخ" توم ويليامز بعدما هدد بإطلاق "قنبلة صراصير" بالمطبخ نتيجة لعدم حصوله على أجره. وأشار المدعى العام، ديفيد ويليامز، إلى أنه قام بتنفيذ تهديده بعد يومين، موضحا أن تلك الأنواع تستخدام لإطعام الثعابين. ولفت المحامى جيريمى جينس إلى أن الطاه لجأ لذلك السلوك بسبب حاجته للمال لإعالة ابنه الصغير.

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