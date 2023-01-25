خلاف ودعوى قضائية بين إيلون ماسك والعائلة الملكية فى بريطانيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية على موقعها الإلكترونى، مساء أمس الثلاثاء؛ يأتى هذا بسبب تخلف تويتر عن سداد قيمة إيجار مكاتب الشركة فى حى الأعمال فى "ويست إند" بالعاصمة لندن.

وتابعت الصحيفة أن الشركة المملوكة للتاج البريطانى رفعت قضية فى المحكمة العليا فى لندن ضد مالك موقع تويتر "إيلون ماسك" الذى قام - عقب شراء موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" مقابل 44 مليار دولار فى أكتوبر الماضى- بتقليص نصف عدد موظفى الموقع البالغ 7500 موظف، الأمر الذى ترتب عليه تقليل عدد المكاتب المؤجرة التابعة لـ تويتر حول العالم.

ولفتت الصحيفة إلى وجود تقارير تفيد بأن الشركة توقفت عن دفع الإيجار فى عدة مواقع حول العالم وأنها تواجه أيضًا إجراءات قانونية بشأن المبانى فى سان فرانسيسكو وسياتل.

وقالت شركة "أملاك التاج"، وهى شركة تجارية تدار بشكل مستقل وتقدم 100 فى المائة من أرباحها إلى الخزانة، إنها تجرى محادثات مع تويتر حول "متأخرات الإيجار".

وتمتلك الشركة عقارات بقيمة 15.6 مليار جنيه استرلينى بما فى ذلك 12 ميلًا بحريًا حول إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية، بالإضافة إلى أجزاء من "ويست إند" حول شارع "ريجنت" وأرض فى "وندسور".

ومن المتوقع أن ترتفع أرباح شركة "أملاك التاج"، بما يصل إلى مليار جنيه إسترلينى سنويًا على خلفية الطفرة فى مزارع الرياح البحرية على مدى السنوات القليلة المقبلة.