جدة - نرمين السيد - قالت قناة "القاهرة الإخبارية" عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، إن هناك انتهاكات كثيرة ارتكبتها بعض شركات التكنولوجيا العملاقة من بينها "جوجل وميتا"، والتى كانت قيد التحقيقات والمحاكمات وجلسات الاستماع.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مراسل «القاهرة الإخبارية»: جوجل وميتا قيد التحقيق.. لهذا السبب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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