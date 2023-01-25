بعد 75 عامًا.. «خريطة قديمة» تقود عملية بحث جديدة عن كنز ثمين فى هولندا

جدة - نرمين السيد - تسببت خريطة مرسومة يدويًا عليها علامة "إكس" باللون الأحمر يعتقد أنها للمكان الذى خبأ فيه النازيون الجواهر الثمينة التى نهبوها من قبو بنك، فى القيام بعملية بحث حديثة عن الكنز فى قرية هولندية صغيرة بعد أكثر من 75 عامًا.





وتوجه المنقبون إلى بلدة "أوميرين" التى يبلغ عدد سكانها 715 نسمة، وتقع على بعد 80 كيلومترًا جنوب شرق أمستردام، فى محاولة لاستخراج كنز دفين محتمل من الحرب العالمية الثانية باستخدام أجهزة الكشف عن المعادن والمجارف ونسخ الخريطة على الهواتف، واستنادًا إلى الرسم الذى نشر للمرة الأولى فى 3 يناير الجارى.

وقال ماركو رودفيلدت، أحد السكان المحليين: "نعم، إنها بالطبع أخبار رائعة أذهلت القرية بأكملها، ليس قريتنا فقط، بل أشخاص ليسوا من هنا أيضًا"، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".

وتابع: "يأتى كل الأفراد للحفر بشكل عرضى فى الأماكن التى يعتقدون أن الكنز مدفون فيها، باستخدام جهاز الكشف عن المعادن".

ولم يتضح على الفور ما إذا كان بإمكان السلطات المطالبة بالكنز إذا تم العثور عليه، أو ما إذا كان بمقدور المنقب الاحتفاظ به.

ولم يبلغ أحد عن العثور على أى شئ حتى الآن، وبدأ البحث عن الكنز هذا العام عندما نشر الأرشيف الوطنى الهولندى ـ كما هو الحال فى كل عام فى شهر يناير ـ آلاف الوثائق ليقوم المؤرخون بدراستها.