جدة - نرمين السيد - وأعلنت شركة "ريند إيفر" الناشئة عن إطلاقها تقنية الواقع المعزز من أجل مساعدة المسنين على الشعور بوحدة أقل، والآن لديها 600 ألف مستخدم.
وتم تصميم التطبيق كغرفة معيشة افتراضية حيث يمكن للعائلات "الالتقاء" وإلقاء نظرة على الصور وممارسة الألعاب ومشاهدة الأفلام أو التحدث معًا، بحسب ما نشرته "سكاى نيوز عربية".
وأوضح مسؤول الشركة أن التجارب الافتراضية يمكن أن تظهر نتائج إيجابية هائلة، خاصة بالنسبة للأشخاص المعزولين اجتماعيًا.
وأشار الخبراء إلى أن بعض شركات التكنولوجيا تسعى للالتقاء مع احتياجات كبار السن من خلال تغيير طريقة تصميم أجهزتها سط مقاومة الكثير من كبار السن للتكنولوجيا وعدم معرفتهم كيفية استخدامها.
ويعتقد الخبراء أن التكنولوجيا الآن جزءًا لا يتجزأ من كيفية تفاعلنا مع بعضنا البعض، ولا يمكن أن يتم تحييد المسنين عنها خاصة أن الفئة السكانية تتطور بشكل كبير وإن لم تساير التكنولوجيا فستكون فى عزلة أكبر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حققت نتائج هائلة.. ابتكار نظارات واقع معزز تساعد المسنين على العلاج النفسى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.