حققت نتائج هائلة.. ابتكار نظارات واقع معزز تساعد المسنين على العلاج النفسى

جدة - نرمين السيد - وأعلنت شركة "ريند إيفر" الناشئة عن إطلاقها تقنية الواقع المعزز من أجل مساعدة المسنين على الشعور بوحدة أقل، والآن لديها 600 ألف مستخدم.

وتم تصميم التطبيق كغرفة معيشة افتراضية حيث يمكن للعائلات "الالتقاء" وإلقاء نظرة على الصور وممارسة الألعاب ومشاهدة الأفلام أو التحدث معًا، بحسب ما نشرته "سكاى نيوز عربية".

وأوضح مسؤول الشركة أن التجارب الافتراضية يمكن أن تظهر نتائج إيجابية هائلة، خاصة بالنسبة للأشخاص المعزولين اجتماعيًا.

وأشار الخبراء إلى أن بعض شركات التكنولوجيا تسعى للالتقاء مع احتياجات كبار السن من خلال تغيير طريقة تصميم أجهزتها سط مقاومة الكثير من كبار السن للتكنولوجيا وعدم معرفتهم كيفية استخدامها.

ويعتقد الخبراء أن التكنولوجيا الآن جزءًا لا يتجزأ من كيفية تفاعلنا مع بعضنا البعض، ولا يمكن أن يتم تحييد المسنين عنها خاصة أن الفئة السكانية تتطور بشكل كبير وإن لم تساير التكنولوجيا فستكون فى عزلة أكبر.