«زويل الصعيد».. أحمد دياب باحث مصرى يبتكر فكرة فريدة فى الطاقة المتجددة

جدة - نرمين السيد - قال المهندس أحمد دياب، أول مصرى يصل إلى نهائيات مسابقة ستيفن هوكينج، ويبتكر فكرة جديدة فى مجال الطاقة المتجددة، إن مشروع الخلايا الحرارية الذى عمل عليه وشارك به ضمن الوفد المصرى ضمن «كوب 27» كمشروع من المشروعات الصديقة للبيئة.





وأضاف خلال استضافته ببرنامج "أحداث الساعة" الذى تقدمه الإعلامية خلود زهران على شاشة "إكسترا نيوز": "المشروع نستطيع من خلاله تصنيع خلايا تستطيع إنتاج كهرباء لمدة 24 ساعة بكفاءة أعلى وتكلفة أقل، وتعتمد على الأشعة تحت الحمراء التى تخزن كهرباء بنسبة 90%، فأكبر المشكلات التى تواجه مصر والوطن العربى وتواجه كل المستثمرين هى استيراد الخلايا الشمسية". وتابع: "أول مرة فى إيدينا نصنع منتج نقدر نقول عليه صنع فى مصر، فالخلايا الحرارية أفضل من الخلايا الشمسية، الخلايا الشمسية تنتج كهرباء على ضوء الشمس، والخلايا الحرارية تنتج كهرباء على الأشعة تحت الحمراء، ونقدر ننتج كهرباء على مدار 24 ساعة، وهى مصدر مستدام، وهى طبقا لرؤية مصر 2030 ومن أهداف التنمية المستدامة".

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