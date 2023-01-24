أقدم الفقاريات القادرة على الطيران.. العثور على نوع جديد من الديناصورات

جدة - نرمين السيد - وينتمى هذا المخلوق لعائلة التيروصورات، وهى أقدم الفقاريات المعروفة القادرة على الطيران، فكه طويل ويأكل بطريقة مماثلة للبط وطيور الفلامينجو، وتم العثور عليه فى ألمانيا.

وقاد هذا البحث البرفيسور ديفيد مارتيل من جامعة بورتسموث، وشارك فيه علماء الحفريات من إنجلترا وألمانيا والمكسيك، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".

وذكر البروفيسور مارتيل أن فكى هذا التيروصور طويلان حقًا ومبطان بأسنان صغيرة دقيقة معقوفة، مع وجود مسافات صغيرة بينها.

وتابع: "الأمر الأكثر لفتًا هو أن بعض الأسنان لديها خطاف فى نهايتها، وهو لم نشهده من قبل فى التيروصورات على الإطلاق، هذه الخطافات الصغيرة كانت ستستخدم لصيد الروبيان الصغير الذى من المحتمل أن يتغذى عليه التيروصور".