كشف أسرار مومياء الصبى الذهبى ببدروم المتحف المصرى بالتحرير (صور)

جدة - نرمين السيد - وتم نشر نتائج هذه الدراسات العلمية بمجلة Frontiers in Medicine يوم 24 يناير 2023، والتى أسفرت عن الكشف عن هوية هذه المومياء وحالة حفظها وما تحتويه من أسرار.

وقد تم العثور على هذه المومياء ملفوفة بالكامل بالكتان عام 1916، داخل مقبرة من العصر البطلمى (حوالى 300 ق.م.) بمدينة إدفو بمحافظة أسوان، حيث تم نقلها وحفظها، آنذاك، ببدروم المتحف المصرى بالتحرير دون فحص لأكثر من قرن من الزمان، حتى تم فحصها لأول مرة عام 2015 من قبل الدكتورة سحر سليم أستاذ الأشعة بكلية الطب جامعة القاهرة، بالتعاون مع صباح عبد الرازق مدير عام المتحف المصرى بالتحرير، ومحمود الحلوجى المدير الأسبق للمتحف، باستخدام الأشعة المقطعية، بشكل آمن، من خلال الجهاز الموجود بالمتحف واستخدام الأشعة المتقدمة وبرامج الكمبيوتر الحديثة وكذلك الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وأوضحت الدكتورة سحر سليم أن المومياء لصبى توفى عن عمر يناهز 15 عاما وأنه تم تحنيطها بإتقان كبير، وتم إزالة المخ من خلال فتحة الأنف ووضع الحشوات والراتنج داخل تجويف الجمجمة.

كما تم إزالة الأحشاء من خلال شق صغير أسفل البطن ووضع الحشوات والراتنج بداخل الجسم، بينما حرص المحنطون على الإبقاء على القلب الذى تم رؤيته فى صور الأشعة بداخل تجويف الصدر.

وأضافت سحر سليم أن الأشعة أوضحت ما بداخل اللفائف حيث ترتدى المومياء ترتدى قناعًا ذهبيًا وصدرية مصنوعة من الكارتوناج وصندلًا من النسيج.

كما أوضحت صور الأشعة المقطعية الثنائية والثلاثية الأبعاد عن وجود حوالى 49 تميمة مرتبة ترتيبًا منمقًا فى 3 أعمدة بين طيات اللفائف الكتانية وبداخل تجويف المومياء، وأظهرت 21 شكلًا مختلفًا للتمائم مثل عين المعبود حورس والجعران وتميمة الأفق والمشيمة وعقدة إيزيس والريشتان، وغيرهم.

ومن خلال نتائج قياسات الأشعة تبين أن 30 تميمة من التمائم المكتشفة داخل المومياء صنعت من الذهب بينما باقى التمائم صنعت من الأحجار أو الفيانس، بالإضافة إلى تميمة على شكل لسان من الذهب وضعت بداخل فم المتوفى ليتمكن من التكلم فى العالم الآخر.

كما يوجد تميمة على شكل أصبعين أسفل الجذع لحماية فتحة التحنيط، وتميمة أخرى كبيرة من الذهب لجعران القلب موجودة بداخل تجويف صدر المومياء، والذى تم عمل مستنسخ منه باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وأكدت "سليم" أن الدراسة كشفت عن وجه المومياء لأول مرة بعد إزالة اللفائف بشكل افتراضى بتقنية الأشعة المقطعية، حيث أتاحت فرصة فريدة لاكتشاف أسرار تحنيط المومياء دون المساس باللفائف، وكما تركها المصريين القدماء.

وأوضحت صباح عبد الرازق، أن الدراسة ألقت الضوء على الحياة الاجتماعية فى مصر القديمة منذ آلاف السنين؛ فأعطت فهمًا عميقًا لمعتقداتهم وطقوسهم الجنائزية، وبراعتهم التقنية فى التحنيط والحرفية فى صياغة التمائم وعمل الأقنعة والزخارف.

وأشارت الدراسة إلى تقدير قدماء المصريين للأطفال، حيث تمتعت هذه المومياء بطقوس جنائزية مميزة تمكنها من البعث والحياة الأخرى حسب معتقدات المصريين القدماء، بالإضافة إلى إظهار المكانة الاجتماعية الرفيعة لصاحب المومياء فهو صبى حظى بطقوس جنائزية عالية المقام، إلى جانب حالته الصحية الجيدة حيث أنه كان يتمتع بأسنان وعظام سليمة وبلا علامات تدل على أمراض أو أعراض سوء تغذية.

وساعد استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة فى التصوير الطبى بالأشعة ثلاثية الأبعاد فى تقديم رؤية قيمة للمومياء، مما دعم قرار إدارة المتحف المصرى بالقاهرة لنقل المومياء من بدروم المتحف لعرضها داخل قاعات العرض به، حيث لقبت بـ "مومياء الصبى الذهبى".

وتساهم عرض صور الأشعة المقطعية بجانب المومياء فى عرض متحفى مميز يمنح زوار المتحف تجربة فريدة تدعم تواصلهم مع الحضارة المصرية القديمة.