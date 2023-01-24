سعر ومواصفات هاتف تكنو الجديد «Tecno Phantom X2 Pro»

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف "Tecno Phantom X2 Pro" بشاشة من نوع "AMOLED" وبقياس يبلغ 6.8 بوصة وبجودة عرض "+ FHD". ويزود الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية، وتبلغ الرئيسية منها بدقة 64 ميجابيكسل، وكاميرا بورتريه بدقة 50 ميجابيكسل، وكاميرا ultrawide بدقة 13 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل. ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 12 جيجابايت من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت. ويتمتع الهاتف ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 5160 مللى أمبير فى الساعة، كما تدعن تقنية الشحن السريع بقوة 45 وات، وبسعر يبلغ 50 ألف روبية هندية أى حوالى 17 ألف جنيه مصرى.

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