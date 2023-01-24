أخلاقنا الجميلة.. إتقان العمل (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - وفى إطار حملة أخلاقنا الجميلة، التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، أهمية إتقان العمل.
واستعان "دوت الخليج" بنصائح مهمة من "ستيف جوبر" مؤسس شركة أبل، وهى: "الناس تحكم عليك من خلال أدائك.. ركز على مخرجاتك.. اجعل الجودة والإتقان مقاييس أعمالك.. لا تنظر إلى الكم ولكن إلى الكيف".
وهناك الكثير من الفوائد التى تؤثر على الفرد والمجتمع عند إتقان العمل، منها:
-يزيد الشعور بالرضا عن النفس بالإضافة إلى الراحة مما ينعكس تأثير ذلك على المجتمع ويعم وقتها الهدوء والاستقرار.
-تطوير المهارات الشخصية والتكيف مع ظروف المجتمع.
-زيادة الدخل المادى وبالتالى تحقيق زيادة الدخل القومى للمجتمع.
-تنظيم المجتمعات على أوسع نطاق وفى مختلف أنحاء العالم.
كما يؤدى العمل الجاد والتقدم فى العمل إلى شعور الآخرين بالسعادة لتحقيق العديد من الأشياء وثمرات الإتقان، منها:
-الاستمتاع برحلة الحياة واستخلال المعنى منها.
-الحفاظ على الصحة سواء الجسدية أو العقلية.
-تسهيل استكشاف العالم والمعرفة المخفية.
-زيادة الثقة بالنفس وتحقيق جميع الأهداف والأحلام.
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