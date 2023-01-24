ميزة جديدة من واتساب لإرسال الصور بجودة عالية

جدة - نرمين السيد - ويستعد التطبيق لطرح ميزة جديدة تساعد فى إرسال الصور بجودة أصلية، وذلك وفقا لموقع "The Verge" التقنى. وتسمح ميزة واتساب الجديدة المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة، بإرسال الصور بجودة عالية دون الحاجة ضغط الصور أو إرسالها بجودة قليلة. وتأتى تلك الميزة فى أحدث إصدار تجريبى من تطبيق واتساب المخصص لهواتف أندرويد، كما يتم طرحه لباقى المستخدمين. وتم تضمين الميزة الجديدة فى WhatsApp beta لنظام أندرويد 2.23.2.11 ولكنها قيد التطوير.

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