من الفضة والذهب.. أقراط جديدة مضيئة بـ «LED»

جدة - نرمين السيد - وتمكنت فتاة أمريكية من ابتكار أقراط جديدة مصنوعة من النحاس الأصفر والفضة الإسترلينى والذهب عيار 14 قيراط والكريستال الزجاجى. ونجحت الأمريكية التى تدعى "ديانا كالدارسكو" المقيمة بنيويورك، فى ابتكار أقراط جديدة تحمل أشكالا غريبة ومضيئة بـ "LED". وجاء منها أشكال شموع لها رؤوس "LED" يمكن تشغيلها بالطاقة من خلال بطارية صغيرة موجودة خلف أذن مرتديتها. وقررت الأمريكية من ابتكار تلك "الحلقان" ببطارية صغيرة قابلة للاستبدال، وفقا لموقع "odditycentral". وعرضت ديانا تلك الأقراط عبر الإنترنت، ولاقت رواجا كبيرا من قبل الفتيات، حيث يبلغ سعرها 128 دولارا أو 158 دولارا لكل زوج.

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