كيفية إطالة عمر بطارية ساعات آبل

جدة - نرمين السيد - وأشار الخبراء إلى بعض الخطوات التى تساعد فى إطالة عمر البطارية والاستفادة منها بشكل كبير خلال شحنة واحدة. ولأجل إطالة عمر بطارية ساعات أبل نحتاج إلى القيام ببعض الخطوات، وفقا لـ "ait news"، منها: -تفعيل وضع الطاقة المنخفضة: يساعد وضع الطاقة المنخفضة الذى يعمل مع كل الساعات المحدثة لنظام التشغيل "watchOS 9" فى إطالة عمر البطارية واستمرار عملها لفترة أطول. -تفعيل وضع التركيز "Focus mode": يساعد تفعيل وضع "Focus mode" المرتبط بالنوم فى الحد من استنفاد طاقة البطارية طوال الليل. -تفعيل شحن البطارية المحسن: تساهم تلك الميزة فى تحسين العمر الافتراضى للحفاظ على العمر الافتراضى لبطارية الساعة والتقليل من تآكلها.

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