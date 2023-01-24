إيناس على تتحدث عن حب النفس وتقبل العيوب (فيديو)

جدة - نرمين السيد - يكثر شكوى الأفراد بشأن مظهرهم سواء بسبب زيادة وزنهم أو ظهور الشعر الأبيض أو التجاعيد أو حب الشباب.

ونصحت الأفراد بحب نفسههم من خلال تقبل كل شئ فينا سواء عيوب الوجه أو الشعر أو الجسم، لأن ذلك يساهم فى الشعور بالراحة والمساهمة فى علاج ذلك.

وعلقت إيناس على وقالت: "عايز تنجح حب نفسك"، ونصحت الأفراد ببرمجة العقل للكلام الإيجابى لأنه أمر مهم جدا، لدوره فى تقبل النفس والشعور بالرضا.

وتابعت قائلة: "طاقة الحب لما تحبوا نفسكوا هتنعكس على اللى حواليكوا وهتلاقوا الناس عايزة تقربلكوا وتحبكوا أكتر".

ونصحت الأخصائية وقالت: "حب نفسك .. تقبل عيوبك.. اسعى للى عايز توصل له ووقتها هتوصل وتحققه".