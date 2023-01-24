جدة - نرمين السيد - يكثر شكوى الأفراد بشأن مظهرهم سواء بسبب زيادة وزنهم أو ظهور الشعر الأبيض أو التجاعيد أو حب الشباب.
ونصحت الأفراد بحب نفسههم من خلال تقبل كل شئ فينا سواء عيوب الوجه أو الشعر أو الجسم، لأن ذلك يساهم فى الشعور بالراحة والمساهمة فى علاج ذلك.
وعلقت إيناس على وقالت: "عايز تنجح حب نفسك"، ونصحت الأفراد ببرمجة العقل للكلام الإيجابى لأنه أمر مهم جدا، لدوره فى تقبل النفس والشعور بالرضا.
وتابعت قائلة: "طاقة الحب لما تحبوا نفسكوا هتنعكس على اللى حواليكوا وهتلاقوا الناس عايزة تقربلكوا وتحبكوا أكتر".
ونصحت الأخصائية وقالت: "حب نفسك .. تقبل عيوبك.. اسعى للى عايز توصل له ووقتها هتوصل وتحققه".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيناس على تتحدث عن حب النفس وتقبل العيوب (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.