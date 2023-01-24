كوريا الجنوبية تكافئ متناولى القهوة فى أكواب قابلة لإعادة الاستخدام

جدة - نرمين السيد - وقررت الحكومة منح المواطنين مكافأة مقابل شرب القهوة داخل المقاهى فى أكواب قابلة لإعادة الاستخدام.

وِأوضحت وزارة البيئة أن المستهلكين يحصلون على 0.24 دولار أمريكى أى "300 وون" فى صورة نقاط قابلة للصرف، وذلك مقابل كل مشروب يشترونه فى كوب قابل لإعادة الاستخدام فى المقاهى.

ولجأت وزارة البيئة إلى ذلك القرار لأجل الحد من النفايات، فعندما يشترى المستهلكون مشروبا إما فى كوبهم الشخصى، أو أكواب قابلة لإعادة الاستخدام للوجبات الجاهزة التى تقدمها المقاهى يحصلون على نقاط "300 وون"، وذلك وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.

وأشارت الحكومة إلى أن تلك النقاط تصل لحد أقصى إلى 70000 وون شهريا، كما سيتم دفع ما يصل إلى 2000 وون من النقاط على مجموعة من الاستهلاك الصديقة للبيئة، مثل شراء الطعام فى حاويات شخصية.