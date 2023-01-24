تقارير: مايكروسوفت تتوقف عن بيع تنزيلات ويندوز 10.. فى هذا الموعد

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "إنديا توداى"، أجرت الشركة تحديثًا لصفحة البيع الخاصة بها لهذين الإصدارين من ويندوز، قائلة إنهما لن يكونا معروضين للبيع بعد 31 يناير.

وفى مقابل ذلك، صرحت شركة التكنولوجيا العملاقة بأنها ستستمر فى تقديم دعمها للإصدار الأقدم من ويندوز.

يجب على المرء أن يضع فى اعتباره أن "مايكروسوفت" ستوفر دعم البرامج لنظام التشغيل ويندوز 10 حتى 14 أكتوبر 2025.

وقد تكون أخبار انتهاء البيع مخيبة للآمال بعض الشيء بالنسبة للكثيرين لأنه لا يزال هناك عامان قبل أن تتوقف الشركة عن دعم الإصدار القديم، ولكن سينتهى بيع إصدارات ويندوز 10 فى غضون أيام قليلة.

ذكرت الشركة فى صفحة البيع الخاصة بها أن "ويندوز 10" سيظل مدعومًا بتحديثات الأمان التى تساعد على حماية جهاز الكمبيوتر الخاص بك من الفيروسات وبرامج التجسس والبرامج الضارة الأخرى حتى 14 أكتوبر 2025.

ولن يتمكن المستخدمون من شراء مفاتيح المنتجات الرسمية لنظام التشغيل ويندوز 10 من "مايكروسوفت"، ويمكنهم الاعتماد على بائعى التجزئة مثل "أمازون" للحصول على تراخيص جديدة.

أيضًا، من المحتمل أن تكون بعض أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر من جهات خارجية متاحة فى السوق لبضعة أشهر مع نفس نظام التشغيل، قبل أن تتوقف "مايكروسوفت" عن دعمها.

وبدءًا من الشهر المقبل، لن يتمكن مطورو أجهزة الكمبيوتر الشخصى من شراء ويندوز 11 إلا من خلال الموقع الرسمى لشركة "مايكروسوفت".

إلى جانب ذلك، أعلنت "مايكروسوفت" للتو عن خططها لتسريح العمال حيث تستعد شركة التكنولوجيا العملاقة لنمو أبطأ فى الإيرادات، حيث تُجرى تغييرات ستؤدى إلى خفض إجمالى القوى العاملة لديها بمقدار 10 آلاف وظيفة حتى الربع الثالث من السنة المالية، مما يعنى بشكل أساسى أن "مايكروسوفت" لا تخطط لطرد كل الأشخاص مرة واحدة، ولكنها رغم ذلك، بدأت عملية التسريح.

وأعلنت "مايكروسوفت" أنها ستقدم حزم إنهاء الخدمة للموظفين المتضررين، حيث كشف الإعلان الرسمى أن الأشخاص الذين يقيمون فى الولايات المتحدة سيحصلون على مجموعة متنوعة من المزايا، بما فى ذلك تعويضات إنهاء الخدمة فوق السوق، وتغطية الرعاية الصحية لمدة ستة أشهر، ومنح جوائز الأسهم لمدة ستة أشهر، وخدمات التحول الوظيفى، وإشعار مسبق قبل 60 يومًا.