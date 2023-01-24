قصة «إبراهيم» مع الكوبرا.. مصدر رزقه ولم يسلم من غدرها (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال إبراهيم، خلال التقرير، إنه يحب الزواحف أكثر من البشر وهى مصدر رزقه، لافتا إلى "الكوبرا" حيوان ذكى جدا، وموجود فى مصر منذ 7 آلاف سنة، وكان المصريون يقدسونها.

وأوضح، أنه بدأ فى تربية الكوبرا منذ صغره لأنه تربى فى بيت كله حيوانات، لافتا إلى أن الكوبرا تعيش غالبا فى الأماكن الزراعية خاصة فى الشتاء.

وأكد، أنه لم يسلم من غدر الكوبرا، إذ أنه كان ذات مرة فى مرسى مطروح لعمله فى إحدى الحفلات، وكادت الكوبرا أن تفتك به لولا نقله إلى المستشفى ومكوثه فى العناية المركزة 15 يوما.