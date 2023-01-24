«القاهرة الإخبارية» توضح تفاصيل تسريح العمالة بشركات التكنولوجيا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - نشرت قناة "القاهرة الإخبارية" عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، تقريرًا أوضحت فيه تفاصيل تسريح العمالة بشركات التكنولوجيا.



جدة - نرمين السيد - نشرت قناة "القاهرة الإخبارية" عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، تقريرًا أوضحت فيه تفاصيل تسريح العمالة بشركات التكنولوجيا. وقال الإعلامى أحمد أبوزيد إن شركات التكنولوجيا العالمية أعلنت خفض العمالة بها بنحو 97171 وظيفة فقط فى عام 2022 فقط.

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