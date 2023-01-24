توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 24 يناير 2023.. مفاجآت سارة

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

برج الحمل

تمتلك طاقة إيجابية رائعة تساعدك على إنجاز مشاريعك.. تقضى وقتًا ممتعًا مع شخص يُشبهك تنجذب إليه.. تتميز ببعض التطورات الإيجابية المالية التى تؤثر على جميع أفراد الأسرة.

برج الثور

عليك أخذ قسط من الراحة لاستعادة نشاطك.. تشعر بالثقة الشديدة تجاه الطرف الآخر.. تتحقق أهدافك المالية بالصبر والاجتهاد

برج الجوزاء

تجنب الشعور بالفشل.. تشعر بطاقة كبيرة، حاول استغلالها فى الاهتمام بشريكك.. تفاءل بشأن جميع أحوالك المادية.

برج السرطان

عليك استغلال مهاراتك فى وظيفتك.. ترغب فى الجلوس مع شريكك لتقييم علاقتكما.. فكر كثيرًا لتحسين حالتك المالية.

برج السرطان

نافس بشرف عددا من زملائك للحصول على ترقية.. كن هادئًا فى طريقة تعاملك مع شريك حياتك.. قد ترغب فى المشاركة فى مشروع جماعى جديد، لزيادة دخلك.

برج العذراء

لا تجعل عقلك مشغولًا؛ حتى لا تضيع على نفسك إنجاز الأعمال.. فكر جيدًا قبل الإفصاح لشريكك بمشاعرك.. لا تستسلم لأى أزمات مالية فصمودك يهزمها.

برج الميزان

يساعدك النقاش مع زملائك فى العمل على زيادة الترابط بينكما.. التفاهم هو مفتاح حل كل جميع مشاكلك مع الطرف الآخر.. حاول سداد أى دين بحكمة ودون إضرار بأى ممتلكات.

برج العقرب

تتقدم فى عملك بشكل ملحوظ إذا واظبت على كفاحك.. حاول استثمار الشعور بالانجذاب نحو أحد الأشخاص النافعين لك.. يساعدك نجاحك فى عملك فى زيادة دخلك.

برج القوس

قاوم أى شعور بالخمول فى عملك؛ حتى لا يؤثر على أدائك.. عليك البحث عن الاستقرار فى علاقتك العاطفية.. فكر كثيرًا بحكمة فى زيادة دخلك.

برج الجدى

تشعر بالنجاح فى وظيفتك.. ترغب فى التواصل مع شريكك، لاتخاذ بعض القرارات بشأن علاقتكما.. كن أكثر جدية عند البدء فى المشروع الخاص بك؛ حتى لا تخسر أموالك.

برج الدلو

تعامل مع بعض الضغوطات التى تحيط بك بدرجة من الاحترافية.. ابعث رسالة عاطفية إلى شريك حياتك.. تسعى جاهدًا لإثبات ذاتك واستقرار أحوالك المادية.

برج الحوت

تحتاج إلى إعادة التفكير فى أهدافك وطموحاتك.. حاول ألا تشعر بالعصبية تجاه شريكك مهما حدث.. لا تنفق أموالا كثيرة على الإصلاحات فى منزلك.