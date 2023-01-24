دار الإفتاء تحسم الجدل الدائر بشأن الصيام فى شهر رجب

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" أنه لم يَرِد ما يدل على منع الصوم فى رجب، ولذلك فإن منعه يعد ابتداعًا فى الدين؛ بتضييق ما وسعه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.

وكانت دار الإفتاء قد أعلنت أمس الأحد أن اليوم الإثنين هو غرة شهر رجب عام 1444 هجريًا.

يذكر أن دار الإفتاء المصرية تنشر بصفة مستمرة عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" العديد من النصائح والفتاوى المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية لفهم صحيح الدين وإرشادات عامة فى شتى مناحى الحياة كنصائح تربوية للآباء من أجل التربية السليمة لأبنائهم وأيضًا نصائح للأزواج من أجل حياة زوجية سعيدة وتفاهم بين الطرفين والابتعاد عن الخلافات.