«القاهرة الإخبارية»: الذكاء الاصطناعى يسيطر على 20% من وظائف المستقبل

جدة - نرمين السيد -

وقال التقرير: "بمهارات فائقة فى كتابة القصائد والسيناريوهات وإجراء مقابلات العمل ومحاكاة غرف الدردشة، أثارت تشات جى بى تى، روبوت محادثة الذكاء الاصطناعى، منذ إطلاقه نهاية العام الماضى، مخاوف البعض بشأن تأثيره على مستقبل سوق العمل، وذلك بعد أن توقع خبراء الذكاء الاصطناعى أن تحل التقنية الجديدة محل 20% من القوى العاملة فى غضون 5 سنوات".

وأضاف: "شركة التكنولوجيا العملاقة مايكروسوفت استثمرت 10 مليارات دولار فى المشروع، وقالت إن التكنولوجيات ستغير طريقة تفاعل الناس مع أجهزة الكمبيوتر".

وتابع: "وفى الممكلة المتحدة تمكنت تشات جى بى تى من تأمين مكان فى قائمة مختصرة لمقابلة عمل، وهى المرحلة التى يتمكن 20% فقط من الأشخاص من الوصول إليها، كما اعتمدت إحدى المنظمات تطبيق تشات جى بى تى للدفاع عن الأشخاص فى المحكمة ضد غرامات السرعة".

وأوضح: "خبراء الذكاء الاصطناعى أكدوا أن الروبوتات ليست بالضرورة قادمة من أجل أن تحل محل البشر فى وظائفهم؛ لكن الإنسان الذى يمتلك روبوتا بهذه القدرات سيمثل علامة فارقة".