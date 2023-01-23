شاشة قابلة للطى تقاوم التصدع والخدش.. «أبل» تسجل براءة اختراع لتقنية جديدة

جدة - نرمين السيد - وتستمر أبل فى العمل على تطوير التقنيات الخاصة بالشاشات القابلة للطى، حيث سجلت عملاق التكنولوجيا عددًا من براءات الاختراع خلال الفترة الماضية، كما رُصد مؤخرًا تسريبات لبراءة اختراع جديدة فى تقنية الشاشات القلبلة للطى.

وسجلت براءة الاختراع الجديدة لشركة أبل فى مكتبة براءات الاختراع فى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث توضح ملفات براءات الاختراع لتقنية جديدة فى الشاشات القابلة للطى تمنع تصدع أو خدش الشاشة، وهو واحدة من التحديات التى تواجه الشركات المصنعة للهواتف القابلة للطى.

ورصدت براءة الاختراع الجديدة برقم "US-20230011092-A1"، وتشير إلى شاشة مصممة من طبقات متعددة والتى تتضمن الطبقة الرئيسية المرنة وطبقة الترانزستور الرقيقة والطبقة الواقية.