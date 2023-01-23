التقطها تلسكوب «جيمس ويب».. ناسا تنشر صورة لمسقط رأس النجوم والكواكب

جدة - نرمين السيد - نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عبر صفحة "تلسكوب جيمس ويب" الرسمية على موقع "فيسبوك" (NASA's James Webb Space Telescope)، صورة من الفضاء، وقالت إن هذه السحابة الجزيئية "مسقط رأس النجوم والكواكب"، فقد وجد علماء "ويب" مجموعة متنوعة من المكونات الجليدية، ويمكن لهذه الجزيئات المجمدة، مثل ثانى أكسيد الكربون والأمونيا والميثان، أن تصبح لبنات أساسية للحياة.





وأضافت "ناسا": نحن لا نتحدث هنا عن مكعبات الثلج، فهذه السحابة الجزيئية شديدة البرودة والظلام لدرجة أن جزيئات مختلفة - وليس الماء فقط - قد تجمدت بالفعل على حبيبات الغبار داخل السحابة، لافتة إلى "ويب" يوضح باستخدام بياناته لأول مرة أن الجزيئات الأكثر تعقيدًا من الميثانول (CH3OH) يمكن أن تتشكل فى الأعماق الجليدية للسحب الجزيئية قبل ولادة النجوم. وتابعت وكالة الفضاء الأمريكية: "كيف اكتشفنا الجزيئات الموجودة فى السحابة؟ باستخدام قدرات "ويب" الأشعة تحت الحمراء، درس الباحثون كيف تمتص الجزيئات الجليدية بداخلها ضوء النجوم القادم من وراء السحابة الجزيئية، وتركت لنا هذه العملية "بصمات كيميائية"، أو خطوط امتصاص، يمكن مقارنتها ببيانات المختبر لتحديد الجزيئات".

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