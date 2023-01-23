الطفل المعجزة.. تحدث 7 لغات وعمره 3 سنوات ونال عضوية جمعية مرموقة ببريطانيا

ويستطيع الطفل تيدى هوبس، الذى نال عضوية الجمعية وعمره 3 سنوات و9 أشهر القراءة الحساب بـ 7 لغات، وفقًا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" الإنجليزية.
وبأمكان الطفل العبقرى الصغير العد إلى المئة بـ 7 لغات، 6 منها أجنبية بالنسبة إليه، من بينها الماندرين والويلزية والفرنسية والألمانية والإسبانية.
وبدأ الطفل الذى يعيش فى مقاطعة سومرسيت بإنجلترا، يتعلم القراءة مبكرًا عندما كان فى عمر عامين وأربعة أشهر، كما أنه يحب الرياضيات بشكل كبير.
وتمكن الطفل من أن ينجح فى الاختبار المعرفى لنيل عضوية الجمعية، بعدما حصل على 139 نقطة من أصل 160، فى إنجاز أبهر والديه، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".
وبعدما أصبح تيدى فى الرابعة من عمره، الآن، أصبح قادرًا على قراءة كتب "هارى بوتر"، عندما يتاح له ذلك.
وأوضح والد الطفل، أنهما فوجئا بقدر الذكاء لدى تيدى، ولم يكونا ينويان أن يطلبا عضوية الجمعية المرموقة.
وأصبح تيدى أصغر بريطانى على الإطلاق ينال عضوية الجمعية، فى حين يوجد طفل أمريكى آخر حصل على العضوية وهو فى عمر العامين فقط.
وأوضح الوالدان أن طفلهما له شخصية متفردة فهو لا يهتم كثيرًا بالأشياء التى تشغب أقرانه فى العمر مثل ألعاب الفيديو والتلفزيون، ويتذكر أدق التفاصيل التى تقال له وإن كان ذلك قبل عام كامل.
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