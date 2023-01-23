دراسة: جنوب أفريقيا وكينيا وبوتسوانا الأعلى فى سرعة الإنترنت بإفريقيا

جدة - نرمين السيد - تصدرت جمهورية جنوب إفريقيا قائمة الدول الأسرع فى سرعة تحميل خلال العام 2022 و كانت الأعلى سرعة مقارنة بباقى دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وأرجع تقرير أمريكى ذلك الى امتلاك جنوب إفريقيا لشبكة محمول تنتمى للجيل الخامس G5 تصل سرعتها إلى أكبر من 36ر81 ميجابايت فى الثانية.





وقالت مؤسسة "أوكلا إنسايت" الرائدة فى مجال تحليل معلومات وقياسات قوة خدمات الاتصالات الثابتة والمحمولة على مستوى العالم ، إنه برغم أن تقنيات الجيل الخامس لم تكد تطرق أبواب القارة السوداء إلا فى النزر القليل من الدول، فإن شبكات الجيل الرابع وتقنياتها ومعايير ترددات شبكات الجيل الرابع للهواتف المحمولة لازالت عفية وقادرة على مواصلة أدائها، غير أنها تعتمد على كيفية تطويرها بالشكل الملائم.

وأفادت "أوكلا إنسايت"، التى تتخذ من ولاية سياتل الأميركية مقرًا لها، فى تقرير كشفت عنه أخيرًا أن هناك دولًا أفريقية جنوب الصحراء حققت شبكاتها أداءً ملفت للأنظار على مستوى سرعات خدمات الإنترنت خلال الربع الثانى من العام الماضى 2022 كشف التقرير أن متوسط سرعات تنزيل الإنترنت (دوانلوود) عبر المنطقة ترواح ما بين 89ر2 ميجا بايت فى الثانية إلى 95ر65 ميجا بايت فى الثانية، بينما تأرجح متوسط سرعات التحميل (آبلوود) ما بين 55ر1 ميجابايت فى الثانية إلى 84ر14 ميجابايتؤفى الثانية.

جاءت كينيا، فى شرقى القارة، فى المركز الثانى بمتوسط سرعات لخدمات الإنترنت بلغ 25ر36 ميجابايتفى الثانية، فى المركز الثالث حلت بوتسوانا، بسوقها للاتصالات المتواضع نسبيًا، بيد أنه لا يزال يشهد نموًا جيث يسجل متوسط سرعة الإنترنت أزيد من 85ر32 ميجابايت فى الثانية.

ويشير التقرير إلى أن بقية الدول العشر توالت فى القائمة حيث احتلت أوغندا المركز الرابع تلتها نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وغينيا، ورواندا، وكوت ديفوار، وحلت تنزانيا عاشراً فى القائمة بمتوسط سرعة تنزيل للإنترنت 08ر17 ميجابايت فى الثانية.

وأشارت الدراسة الامريكية الى ان خدمات الإنترنت وسرعاتها تشهد نموا و اتساعا هائلات فى افريقيا جنوب الصحراء الأفريقية، بما يعكس تطورات فارقة فى قطاع الاتصالات فى المنطقة وعلى مستوى القارة الأفريقية بوجه عام، مؤكدة أن هناك تطلعات ومطالب متزايدة بين المختصين والعملاء فى تلك الأسواق للولوج إلى عالم شبكات اتصالات الجيل الخامس G5.