بكاميرا عالية الجودة.. أبرز مواصفات هاتف «Motorola Moto G23»

جدة - نرمين السيد - وأشارت تسريبات إلى أن هاتف موتورولا الجديد "Motorola Moto G23" يحمل مواصفات وإمكانيات جبارة تجعله ينافس غيره من الهواتف.

ويأتى الهاتف بشاشة من نوع "IPS LCD" وبقياس يبلغ 6.05 بوصة ودقة 1600 × 720 بيكسل مع جودة عرض + HD.

ويزود الهاتف بكاميرا ثلاثية خلفية، وتأتى الرئيسية منها بدقة 50 ميجابيكسل، وكاميرا فائقة الدقة بـ 5 ميجابيكسل، ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل.

ويتمتع الهاتف ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللى أمبير كما تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 30 وات، بالإضافة إلى اقترانه بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 4 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجا بايت.

ويطرح الهاتف "Motorola Moto G23" فى الأسواق بألوان عدة: الأزرق، الرمادى، الأبيض، وبسعر يبلغ 199 يورو.