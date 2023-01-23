إيناس على وروشتة لـ.. «حاجات عايزينها تحصل فى حياتنا» (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقالت إيناس على: "كلمة مبتحصلش بتوقف"، وشددت على أهمية اليقين فى الشئ، لأنه يساعد الأفراد فى تنفيذ ما يرغبونه بالإضافة إلى اليقين بالله.
وتابعت الأخصائية: "حط فى قاموسك كلام إيجابى، وعقلك الباطن ساعتها هيوصلك لخطوات ثابتة لتحقيق الهدف".
وقدمت إيناس على نصائح عدة، ومنها التفاؤل والاستمتاع بالطاقة الإيجابية، فعل الخير، التحدث بكلام إيجابى مع الآخرين، عدم الإفصاح عن كل شئ.
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