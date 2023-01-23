جدة - نرمين السيد - وتحمل ميزة إنستجرام الجديدة اسم "Quiet Mode" أى الوضع الهادئ والتى تجعل الأفراد يستمتعون بالهدوء والراحة. وتعمل الميزة على كتم الإشعارات الواردة والردود التلقائية على الرسائل المباشرة، بالإضافة إلى إبلاغ الآخرين بأن المستخدم غير نشط. وتعد ميزة إنستجرام الجديدة من المزايا المناسبة للبعض وخصوصا فى وقت متأخر من الليل. وتعتبر ميزة "Quiet Mode" واحدة من أهم التغييرات التى طرحها التطبيق مؤخرا حيث تشمل أدوات رقابة الأهل للأبناء وإدارة التوصيات لتقليل الخطر على المراهقين. وعند فتح التطبيق بعد استخدام ميزة الوضع الهادئ، يقدم التطبيق ملخصا لما حدث طوال الفترة أثناء توقفه عن العمل. يذكر أن الطبيق طرح العديد من المزايا مؤخرا لأمان المراهقين، لأجل توفير الحماية لهم والحد من استهداف الإعلانات وسهولة مراقبتهم من قبل الأهل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «الوضع الهادئ».. ميزة جديدة فى إنستجرام للشعور بالراحة والتخلص من القلق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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