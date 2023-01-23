أمريكيون ينقذون طفلا بعد ابتلاع 18 قطعة مغناطيسية

جدة - نرمين السيد - وأشار الأطباء إلى أن ذلك الطفل الذى يبلغ 4 سنوات، كان يعانى من آلام شديدة بالمعدة بالإضافة إلى القىء والإمساك.

وبعد زيارة الطفل للأطباء اشتبهوا بأن تلك الأعراض نتيجة الإصابة بالتهاب حاد فى الزائدة الدودية لذا خضع لعملية جراحية لإزالتها ولكنه مازال يعانى من الألم.

وخضع الطفل بعدها للتصوير الشعاعى، وجاء كأنه يحمل سوارا فى معدته لذا أصابوا بالدهشة عند رؤيتها، واعتقدوا أنه ابتلع كل حبة مغناطيسية على حدة.

وأضافوا أن تلك القطع تمكنت من الالتصاق ببعضها حتى وصلت إلى حد سد أمعائه حتى تسبب فى حفر ثقوب بالأمعاء.

وأجرى الأطباء على الفور عملية جراحية و تفاجئوا عن إزالة 18 قطعة مغناطيسية سداسية، وذلك وفقا لما جاء فى "ديلى ميل".