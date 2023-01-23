طريقة حماية هواتف آيفون من الاختراق

جدة - نرمين السيد - ويشكو مستخدمى هواتف آيفون من الرسائل النصية التى يستقبلونها من الجهات غير معلومة المصدر، لاحتمالية سرقة البيانات الشخصية عند فتحها.
وأشار خبراء التقنية إلى أنه انتشر مؤخرا العديد من الرسائل التى تحمل العروض المزيفة والتى تضمن الروابط مع الرسائل وبمجرد فتحها يتم اختراق المستخدم.
وهناك بعض الخطوات التى يجب اتباعها للتخلص من تلك الرسائل العشوائية، وفقا لموقع "ZDNET"، منها:
-فتح الإعدادات على هواتف آيفون.
-الانتقال لأسفل ثم الضغط على الرسائل حتى نجد "تصفية الرسائل غير المعروفة".
-نقوم بتشغيلها ويتعين الأمر التمرير حتى يتم العثور عليها.
-ويتم إيقاف تشغيل هذا الخيار افتراضيا لذا يجب تبديله إلى تشغيل.
وعند تلقى الرسائل بعد ذلك يأتى إشعارا بذلك ويتم نقله فى علامة التبويب "المرسلون غير المعروفين".
وأضاف الخبراء إلى أنه عند فتح الرسائل تأتى فى الزاوية العلوية اليسرى "عوامل التصفية" والتى تسمح بتصفية المرسلين إذا كانوا معروفين أو غير المعروفين.
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