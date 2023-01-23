سامسونج تستعد لطرح «Galaxy Book3 Ultra»

جدة - نرمين السيد - جاءت تسريبات لتكشف بعض مواصفات جهاز سامسونج الجديد "Galaxy Book3 Ultra". ويأتى "Galaxy Book3 Ultra" بشاشة من نوع AMOLED، وبحجم يبلغ 16 بوصة، وبدقة 2880 فى 1880 بيكسل. ويتميز الجهاز بمعالج "Core i9-13900H" بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية بحجم 32 جيجا بايت وسعة تخزين 1 تيرابايت. ويقترن الجهاز ببطارية يبلغ قدرها 76 مللى أمبير فى الساعة، ويدعم الشاحن السريع بقدرة 176 وات.

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