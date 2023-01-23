أخلاقنا الجميلة.. احتفظ بالأمل (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - وفى إطار حملة أخلاقنا الجميلة، التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، أهمية الأمل وضرورة الاحتفاظ به.
ورصد دوت الخليج مقولة لـ "شمس التبريزى"، وهى : "أيا كان ما يحدث لك لا تقع فى اليأس حتى لو أغلقت جميع الأبواب .. سيظهر لك طريق سرى لا يعرفه أحد".
ولفت الخبراء إلى أنه من أساسيات السعادة فى حياة الإنسان هو فعل ما يحبه وتحقيق الأشياء التى يرغب فى تنفيذها.
ويعتبر الأمل موجود لدى الأفراد فى مختلف مواقف الحياة، ولكن فى حالة عدم الاهتمام به والعمل على تنميته يذبل ويموت.
والأمل هى الشعور الذى يمنح الفرد القدرة على التفاعل والتكيف مع المحيطين به والاستمتاع بالنتائج الإيجابية، كما أن الأمل يظل حيا عند الانفتاح لجمال الحياة والتحلى بابتسامة والتقدير الإيجابى.
وللحفاظ على إيجابيتك يجب التفكير دائما نحو الأهداف التى تريد إنجازها، والشعور بالامتنان للآخرين، والتركيز فى الأشياء التى تجعلنا سعداء.
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