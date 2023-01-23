القاهرة الإخبارية- بين الماضى والحاضر.. مواصفات حديقة أوينو بارك اليابانية

جدة - نرمين السيد - سلط تقرير ببرنامج "صباح جديد" على قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين، الضوء على الحديقة، لافتا إلى أنها تتميز بالمساحات الشاسعة من المتنزهات الجميلة والملونة التى تكسوها الأزهار والورود، حيث تعد واحة خضراء ساحرة تمزج بين أصالة الماضى مع حداثة الحاضر.
وأضاف التقرير أن أوينو بارك تحتوى على مجموعة من أهم المعالم السياحية باليابان، من بينها حديقة حيوانات و"أكواريوم" والعديد من المتاحف، ما جعلها واحدة من أجمل الوجهات السياحية فى طوكيو.
الحديقة اُفتتحت فى عام 1882، وهى أقدم حديقة حيوانات فى اليابان، وتضم مجموعة كبيرة من الحيوانات، بما فى ذلك الباندا الصينية المعرضة للانقراض.
وتابع التقرير أن "الأكواريوم" الموجود فى الحديقة واحد من أفضل وأكبر أحواض الأسماك فى القارة الآسيوية، وأحد أكثر المعالم جذبا للسياح.
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