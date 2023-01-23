تمساح ينتشل جثة طفل غارق فى إندونيسيا

جدة - نرمين السيد - وتفاجأ سكان بلدة موارا بظهور تمساح ما أثار الذعر لديهم، ولكنهم وجدوا أنه يحمل جثة الطفل البالغ من العمر 4 سنوات.
وكان التمساح يحمل على ظهره جسد الطفل حتى وصل إلى ضفة النهر ثم اختفى بعد أن وجد السكان وعائلة الضحية، وفقا لـ "tvOne" الإندونيسية.
وقام فريق البحث والإنقاذ بإجلاء الجثة لنقلها على الفور إلى البر الرئيسى، ووقتها بدأوا يفتشون الطفل ولكنهم لم يجدوا أى جروح باستثناء عضة فى الظهر من قبل التمساح لإمساك جسده وحمله على ظهره.
وأشارت الشرطة إلى أنه تم الإبلاغ عن غرق طفل فى نهر ماهاكام، وكان وقتها يلعب بمفرده خلف منزله.
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