خبير أمن معلومات لـ«إكسترا نيوز»: فيسبوك يراقبنا 24 ساعة من أجل الإعلانات

جدة - نرمين السيد - قال أحمد طارق، خبير أمن المعلومات، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران عبر برنامج "أحداث الساعة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إننا جميعًا أصبحنا لدينا "هوس السوشيال ميديا"، لافتًا إلى أنها مثل كل شئ فى حياتنا بها إيجابيات وبها سلبيات.





وأوضح خبير أمن المعلومات، أن هناك إدمان لمواقع التواصل الاجتماعى وخاصة موقع "فيسبوك"، وهو أكتر موقع يراقبنا خلال 24 ساعة، ويظهر لنا إشعارات وإعلانات، حيث إذا قال أحدًا أى شئ يظهر له "فيسبوك" إعلانات تحتوى على المنتجات أو الأشياء التى كان يتحدث عنها، بسبب الأذونات الكثيرة التى يحصل عليها. وأضاف طارق أن فيسبوك يراقبنا على مدار اليوم بتحليل البيانات من أجل أن تستهدفنا الشركات المعلنة على الموقع بالإعلان الصحيح، حيث أن "فيسبوك" 60% من أرباحه قائمة على هذه الشركات.

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