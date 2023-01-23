أدعية مستحبة فى شهر رجب

ومن المعلوم أن أول أيام شهر رجب، مستحب فيها الدعاء، بالإضافة إلى الشهر كله، حيث يبدأ منه الاستعداد لشهر رمضان المبارك.
دعاء شهر رجب
وورد عن الإمام الشافعى رحمه الله تعالى فى كتابه الأم: بلغنا أنه كان يقال ـ أى فى بداية رجب ـ : إن الدعاء يُستجاب فى خمس ليال: فى ليلة الجمعة، وليلة الأضحى، وليلة الفطر، وأول ليلة من رجب، وليلة النصف من شعبان.
دعاء شهر رجب
وهناك الكثير من أدعية السلف الصالح وأكابر العارفين رضى الله عنهم، منها: "اللهم بارك لنا فى رجب وشعبان، وبلغنا رمضان.. اللهم إنك تعلم ما فى نفسى فأعطنى حاجتى يا رب العالمين".
حكم صيام شهر رجب
وأوضح مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، فى فتوى سابقة له، حكم صيام شهر رجب.
وقال المجمع: "يجوز للمسلم أن يصوم تعبدا لله تعالى فى شهر رجب، لا حرج فى ذلك ولا مانع منه، وله ثواب صيام التطوع".
واستدل المجمع على ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صام يوما فى سبيل الله باعد الله بينه وبين النار مسيرة سبعين خريفا"، ولم يرد فى الشرع الحنيف ما يمنع صيام هذا الشهر، ولا استثناءه من ندب الصيام.
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