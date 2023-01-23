أول الشهر اليوم.. خطوات استطلاع هلال رجب من داخل مرصد حلوان (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقالت الإعلامية إيمان الحصرى، مقدمة البرناج، إن مرصد حلوان أسس عام 1903 وهو واحد من أقدم وأهم المراصد الفلكية فى الوطن العربى، ويختص بالمسائل الفلكية المتعلقة بتوقيتات الشهور.
وقالت شيريهان حسن، مراسلة البرنامج، إن استطلاع هلال رجب له خطوات كثيرة جدا، منها القيام بالحسابات الفلكية من خلال الخبراء.
وأوضح الدكتور أحمد أبو الوفا، باحث بمعمل بحوث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن كل يوم 29 فى الشهر يتم البدء للإعلان عن استطلاع الشهر الجديد من خلال أجهزة المرصد.
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