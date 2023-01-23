قاله الرسول الكريم.. دار الإفتاء توضح الدعاء المستحب عند اشتداد المطر

جدة - نرمين السيد - قالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، إنه من السنن الواردة عند اشتداد المطر أنَّه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول الدعاء بصيغة: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالْجِبَالِ وَالآجَامِ وَالظِّرَابِ وَالأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ» رواه الشيخان.





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