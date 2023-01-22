المرأة الحديدية..وداع حار لرئيسة وزراء نيوزيلندا المستقيلة (فيديو)

جدة - نرمين السيد -
واجتمع الموظفون، وعند دخول أردرن القاعة علا التصفيق وصيحات الاستقبال والاحتفال بها، كما وقف لها الجميع احترامًا، وبدا على وجوههم علامات التأثر والحزن لرحيلها، وعانقت أردرن عدد من الحاضرين بينما كانت عيناها تدمع.
وأهدى الحاضرون لأردرن أغنية رددوها جميعًا باللغة الأم للقبائل الأصلية فى نيوزيلندا.
وكانت رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة أحدثت ذهولًا فى بلادها بعدما أعلنت انسحابها المفاجئ من السلطة بعد أقل من 3 سنوات على فوزها بولاية ثانية إثر فوز انتخابى ساحق.
وواجهت أردرن خلال ولايتها جائحة كورونا وثورانًا بركانيًا فتاكًا وأسوأ اعتداء يرتكب فى البلاد عندما أقدم شخص يؤمن بتفوق البيض عام 2019 على قتل 51 مصليًا مسلمًا فى مسجد فى كرايستشيرش.
وأشارت أردرن إلى أن قرار الانسحاب من السلطة يشوبه الحزن، لكنها أكدت أنها تمكنت من النوم جيدًا للمرة الأولى منذ فترة طويلة، بعد كشفها عن قرارها هذا.
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