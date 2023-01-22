قبل طرحه رسميًا فى الهند.. تفاصيل جديدة عن هاتف iQOO Neo 7

جدة - نرمين السيد - يصل هاتف iQOO Neo 7، الذى طال انتظاره إلى الهند فى 16 فبراير، ورغم ذلك، لن يكون مثل الإصدار الصينى، فقالت العلامة التجارية إن Indian Neo 7 سوف يتم تشغيله بواسطة مجموعة شرائح Dimensity 8200، ودعم شحن 120 وات.





وأظهر تقرير حديث مواصفات الشاشة والتصميم وخيارات الألوان للهاتف الذكى القادم iQOO Neo 7، ويأتى الجهاز القادم بشاشة AMOLED بحجم 6.8 بوصة ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز. ويتوفر الهاتف بلونين، الأزرق والرمادى، وتوضح التفاصيل الجديدة أن iQOO Neo 7 الإصدار الهندى سيكون فى الواقع طراز Neo 7 SE معاد تسميته، والذى ظهر لأول مرة مؤخرًا فى الصين. وكشفت الشركة مؤخرًا عن بعض التفاصيل حول أداء الهاتف، ولفتت إلى أن الهاتف الجديد سيتم تشغيه بواسطة مجموعة شرائح Dimensity 8200 المسجلة بنسبة 88% من أقصى أداء لها، ومن المتوقع أن يأتى الهاتف مع وضع لعبة فائقة ونظام تبريد ثلاثى الأبعاد كامل التغطية.

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