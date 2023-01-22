مفاجأة داخل وجبة نقانق.. 5 آلاف دولار فى قبضة شاب أمريكى بالخطأ

جدة - نرمين السيد - وتفاجأ شاب أمريكى بعد طلب وجبة نقائق من مطعم فى الولايات المتحدة بوجود آلاف الدولارات.

وأشار الشاب الذى يدعى "جوشيا فارجاس" إلى أنه عندما طلب وجبة الطعام من نافذة المطعم، ثم بدأ يفكر حول إذا كان يجب إعادة النقود أم لا؟.

وأشار إلى أنه ذهب لأحد المطاعم ليستلم وجبة الطعم ولكن تم تسليمه حقيبة مليئة بالدولارات بالخطأ.

وعندما فتح الحقيبة تفاجأ بوجود هذا المبلغ الضخم، وقرر فى النهاية إعادة الحقيبة للمطعم، وذلك وفقا لما جاء فى صحيفة "مترو".

وعاد بعدها إلى المطعم ووجد أصحاب المطعم والعاملين يشكرونه ويحتضنوه ويبكون لأنه أعاد النقود لهم.