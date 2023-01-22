الضباب يغطى بريطانيا.. والسلطات تحذر المواطنين من القيادة

جدة - نرمين السيد - وحثت السلطات المواطنين على التأهب لتأخر أو إلغاء عدد من رحلات القطارات والطيران، بسبب الضباب الكثيف، وذلك حسبما ذكرت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية.

أصدر عمدة لندن صديق خان، بدوره، تحذيرًا من التلوث، الذى قد يتفاقم فى ظل الأجواء الباردة والضبابية، بسبب عوادم السيارات والحرائق.