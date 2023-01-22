مناسب للشباب.. مواصفات وسعر هاتف فيفو الجديد

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف "Vivo Y55s" بشاشة من نوع "LCD" وبقياس يبلغ 6.58 بوصة وبدقة 2408 × 1080 بيكسل، وبجودة عرض Full HD +. ويزود الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية وبمستشعر رئيسى بدقة 50 ميجابيكسل واثنين من الكاميرات الإضافية بدقة 2 ميجابيكسل. ويقترن الهاتف ببطارية كبيرة تبلغ قوتها 5000 مللى أمبير فى الساعة، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 4 أو 6 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت. ويتوفر الهاتف "Vivo Y55s 5G" فى الأسواق بسعر يبلغ 263 دولار أمريكى، أى حوالى 7 آلاف و800 جنيه مصرى.

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